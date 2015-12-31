عاطل متزوج من أربعة يحاول اغتصاب شقيقته فى الوادى الجديد

أصدر المستشار رائد عبد الفتاح رئيس محكمة الخارجة الجزئية الدائرة الثالثة حكما بالسجن 4 سنوات على عاطل لمحاولته اغتصاب شقيقته المتزوجة تحت تهديد السلاح، على الرغم من كونه متزوجاً من 4 سيدات، حيث قامت شقيقته بتحرير المحضر رقم 5697 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م والذى تمت إحالته إلى النيابة العامة.

بداية الواقعة عندما قامت "ج . ف.ف" 35 سنة، وتعمل موظفة بإحدى المصالح الحكومية بالخارجة بتحرير محضر ضد شقيقها "محسن .ف" 42 سنة عاطل ومسجل خطر، حيث اتهمته بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها تحت تهديد السلاح، إلا أنها لم ترضخ لرغباته الشهوانية وتمكنت من الإفلات منه، وبعد ثبوت صحة التحريات تمت إحالة المحضر والمتهم إلى النيابة، وتم حجز القضية للنطق بالحكم برئاسة المستشار رائد عبد الفتاح وعضوية المستشار أحمد عبد السميع، والتى قررت سجن المتهم 4 سنوات مع الشغل لما ثبت ضده من اتهامات.