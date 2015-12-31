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مصرع مزارع مسن اصطدمت به دراجة بخارية بجرجا فى سوهاج

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مصرع مزارع مسن اصطدمت به دراجة بخارية بجرجا فى سوهاج مصرع مزارع مسن اصطدمت به دراجة بخارية بجرجا فى سوهاج
استقبل مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج، مزارع فى منتصف العقد السادس من العمر جثة هامدة بعد أن صدمته دراجة بخارية ناحية قرية الخلافية.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة جرجا يفيد باصطدام دراجة بخارية بمزارع، ما نتج عنه وفاته، وتم نقله للمستشفى العام.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم، وكيل فرع بحث الجنوب بوصول ‏"محمد . أ . ر" 65 سنة مزارع، ومقيم بناحية نجع مقلد التابع لقرية الخلافية – دائرة المركز " جثة هامدة" إثر حادث دراجة بخارية ، وبسؤال "سعد الدين . ا . ر" 38 سنة نجل شقيق المتوفى أكد بأنه أثناء سير المذكور بذات الناحية ‏أصطدمت به دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "مصطفى . أ . م ‏. م" 18 سنة عامل - ويقيم دائرة قسم جرجا، ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية‏.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجة البخارية وقائدها وبسؤاله أيد مضمون ما سبق، وبتوقع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11264 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365