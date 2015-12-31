مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يرفع طاقته إلى 486 سريراً

حقق مجمع الملك فيصل الطبي ارتفاعا في عدد الأسرّة التشغيلية حيث بلغ عدد أسرّة التنويم 422 سريرا، إضافة إلى 24 سريرا بقسم الطوارئ و 26 سريرا للافاقة و 14 سريرا للعناية الفائقة.

وكان "المجمع" بدأ مراحله التشغيلية الأولى ب170 سريرا بعدها عكفت إدارة الشؤون الصحية على زيادة القوى العاملة خلال السنتين الماضيتين، وحصل على الاعتراف به من قبل هيئة الزمالة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية لتخصص الباطنة والجراحه وجارٍ التحضير أيضا للحصول على اعترافات أخرى.

كما بدأ المجمع باستقبال وتدريب طلاب كلية الطب بجامعة الطائف ومن ضمن الإنجازات التي حصل عليها المجمع حصوله على اعتراف المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهى) وجار التحضير أيضا للحصول على اعتراف المجلس الأميركي للجودة "جي سي آي".