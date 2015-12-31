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مدير الجوازات يدشن «كاونترات» مطار الملك عبدالعزيز

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مدير الجوازات يدشن «كاونترات» مطار الملك عبدالعزيز مدير الجوازات يدشن «كاونترات» مطار الملك عبدالعزيز

جدة - فهد اللويحق، المدينة المنورة - خالد الزايدي

    دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى كاونترات صالة القدوم والمغادرة والأجنبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقد بلغ عدد الكاونترات التي تم تشغيلها (36) كاونترا تم تخصيص عدد منها لصالة القادمات للعمل، ويجري العمل حالياً على استكمال متطلبات المشروع وتركيب شاشات عرض على كل كاونتر لإظهار التعليمات الواجب على المسافر الاطلاع عليها.

ثم تجول اللواء اليحيى في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اطلع خلالها على سير العمل بتلك الصالات ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المسافرين.

بعد ذلك توجه مدير عام الجوازات إلى منطقة المدينة المنورة، حيث قام بجولة تفقدية لصالات القدوم والمغادرة بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك للوقوف على استعدادات إدارة جوازات المطار لخدمة زوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة وضمان إنهاء إجراءات قدومهم بكل يسر وسهولة.

وكان في استقباله مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد سعود بن عبدالعزيز السعيد ومدير جوازات المطار العقيد بدر معيوف المطيري، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية العاملة بالمطار، ثم استمع اللواء اليحيى إلى بعض الملاحظات التي تساهم في تقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي.

وقدم مدير جوازات المطار شرحاً مفصلاً عن عدد القوة البشرية وكيفية توزيعها بما يناسب حجم العمل بالصالات وعن أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة ومدة إنهاء إجراءات المعتمر منذ دخوله صالات الجوازات حتى مغادرة الكاونتر.

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