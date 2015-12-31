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مدير تعليم مكة يزور مصابي «حادث المغمس».. ويعزي في المتوفين

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مدير تعليم مكة يزور مصابي «حادث المغمس».. ويعزي في المتوفين مدير تعليم مكة يزور مصابي «حادث المغمس».. ويعزي في المتوفين

    زار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي المصابين في الحادث المروري الذي وقع لأربعة طلاب من مدرسة صقر قريش الابتدائية والمتوسطة والثانوية شرق مكة صباح الاثنين، والذي نتج عنه وفاة طالبين وإصابة الآخرين بإصابات نقلا على إثرها لمستشفى النور التخصصي، واستقبله الدكتور خالد الشريف مدير الإدارة للطوارئ بالمستشفى والدكتور صالح عبدالرزاق الغامدي مدير مكتب التعليم بشرق مكة، واطمأن الحارثي على سلامة المصابين سائلاً الله لهما الشفاء العاجل.

كما نقل الحارثي تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى ذوي أسر الطالبين المتوفين ونقل أيضاً تعازي منسوبي الوسط التعليمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وأعرب الحارثي عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرتي الطالبين، داعياً الله لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهما بالصبر والسلوان.

وقد دعا الحارثي أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم بعد خروجهم من لجان الاختبارات والعمل على تكامل المدرسة والأسرة لسلامة الأبناء بعد الخروج من الاختبارات، داعياً أبناءه الطلاب إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والبعد عن أصدقاء السوء وأماكن التجمعات وساحات التفحيط.

كما قام مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة إبراهيم الثبيتي بزيارة لمدرسة صقر قريش لتقديم واجب العزاء لمنسوبيها وطلابها وتوعية الطلاب بمخاطر الطرق، ورافقه مشرف التوجيه والإرشاد محمد القرشي والمشرف على الاختبارات بمكتب شرق مكة محمد الحارثي.

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