رئيس الشورى يشيد بجهود هيئة السياحة في تطوير جدة التاريخية

أشاد د. عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير جدة التاريخية والمحافظة على مقوماتها ومعالمها وملامحها التراثية التاريخية.

ونقل آل الشيخ في برقية وجهها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شكر وتقدير وفد مجلس الشورى الذي زار جدة التاريخية مؤخرا وإعجابه بما رآه من جهود للهيئة في تأهيل المنطقة بالتعاون مع أمانة جدة والمحافظة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الوفد رأى عن كثب الخطوات الجارية لترميم المساجد العتيقة والمنازل العريقة في مختلف مرافق تاريخية جدة، بهدف صيانتها والمحافظة عليها وبالتالي تهيئتها للسياحة، آملا إسهامها بفاعلية في الدخل الوطني للمملكة وتوفيرها فرص عمل كريمة لأبناء الوطن.

وكان وفد مجلس الشورى المكون من 13 عضوا برئاسة د. أحمد الزيلعي قد توجه لزيارة جدة التاريخية بعد اجتماعه مع مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.

ورافق الوفد في جولته مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني في جدة التاريخية المهندس سلطان فادن ومستشار فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور هشام مدني.

إلى ذلك، استقبل الشيخ د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في مكتبه في الرياض أسامه بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة.

ورحب رئيس المجلس خلال الاستقبال برئيس ديوان المراقبة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المراقبة العامة بحسب اختصاصاته ومهامه في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، كونه جهازاً رقابياً يراقب أوجه صرف أموال الدولة وفق الأنظمة.

وأكد أن مجلس الشورى يحرص في دراسته لتقارير الأداء السنوية لديوان المراقبة العامة ومناقشتها على دعم الديوان، وإيجاد الحلول للصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه.

من جانبه، عبّر رئيس ديوان المراقبة العامة عن شكره وتقديره لجهود مجلس الشورى وقراراته الداعمة للديوان وتعزيز دوره في الرقابة المالية على أجهزة الدولة.