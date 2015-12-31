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أمانة الرياض تمنع البيع والشراء وإشعال النار في المتنزهات

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أمانة الرياض تمنع البيع والشراء وإشعال النار في المتنزهات أمانة الرياض تمنع البيع والشراء وإشعال النار في المتنزهات

    أكدت الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض أن جميع المتنزهات والحدائق التي تم إنشاؤها والاستمرار في تطويرها هي لكافة أفراد سكان العاصمة للاستمتاع بأوقاتهم والاستفادة من كافة مكونات الحديقة من مسطحات خضراء وممرات مشاة وملاعب للكبار والصغار وسط أجواء هادئة وآمنة تحقق الهدف المنشود من إنشائها في مدينة الرياض.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض م. إبراهيم بن ناصر الهويمل أن الأمانة بتوجيه من أمين منطقة الرياض ومتابعة من وكيل الأمين للخدمات يؤكدان على توفير أعلى مستويات معايير الحدائق والمتنزهات وإثراء تواجدها داخل الأحياء لتوفير بيئة آمنة وصحية لسكان الحي والاستفادة من محتويات الحديقة وسط بيئة صحية و آمنة للأسرة، وهذا ما نسعى لتحقيقه في أمانة منطقة الرياض، مستدركا بعض الملاحظات التي ترد من المواطنين من تحول بعض الحدائق إلى مواقع بيع وشراء وتأجير والاعتداء على المسطحات الخضراء والمظلات والأرصفة ومواقف السيارات عبر استخدام صناديق كبيرة وسيارات كمستودعات للدراجات الهوائية والزلاجات وغيرها من الألعاب، إضافة إلى قيام البعض من مرتادي الحدائق بإشعال النار والشواء وممارسة لعب كرة القدم وجميع تلك الملاحظات تعد مخالفات وفق الضوابط البلدية ويتم وضع لوحات ارشادية بهذا الخصوص في كافة مواقع المتنزهات والحدائق، كما أن من التجاوزات التي تتسبب في مضايقة المرتادين والإضرار بالحدائق هي التدخين وشرب المعسل والتي تعتبر مخالفات ترتكب في المواقع العامة ينص الأوامر على منعها.

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