الحفريات تعيق الحركة في المجمعة

المجمعة - عبيد الخمعلي

يعاني أهالي محافظة المجمعة منذ أكثر من ثلاث سنوات من حفريات مشروع الصرف الصحي وخاصة في حي المطار الذي تنفذه إحدى شركات المقاولات.

ولا تزال الحفر مردومة بالتراب فقط بدون سفلتة، والحواجز الخرسانية هي الأخرى مازالت في الشوارع، وتزداد المعاناة أكثر وأكثر خلال تساقط الأمطار، حيث تكثر انهيارات الحفريات، مما يتسبب في سقوط السيارات فيها.