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أمانة المدينة المنورة تحذر من الانسياق وراء شراء أراضي التعديات.. وتتوعد بالملاحقة

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أمانة المدينة المنورة تحذر من الانسياق وراء شراء أراضي التعديات.. وتتوعد بالملاحقة أمانة المدينة المنورة تحذر من الانسياق وراء شراء أراضي التعديات.. وتتوعد بالملاحقة

    حذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة من الأمانة وشراء الأراضي المشاعة، وتخلي مسؤوليتها عن شراء أي مواطن لتلك الأراضي.

وأوضح خالد بن متعب المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة المدينة المنورة، أن أمانة المدينة المنورة حذرت من تسويق بعض الشركات العقارية لمخططات وأراض وهمية غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة من الأمانة، ويؤدي هذا لسلب أموال المواطنين دون وجه حق وتعرضهم أيضا للملاحقة القانونية.

وأضاف انه بحسب وجود بعض الإعلانات التي يتم تسويقها ونشرها عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المطبوعات فإن الأمانة تؤكد أن هذه إعلانات وهمية عن بيع مخططات إذ لا توجد مخططات خاصة معتمدة في المنطقة المعلن عنها.

وقال المتحدث الإعلامي، إن الأمانة تسعى جاهدة لتوعية المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تتعلق ببيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها، ومن بين هذه الأراضي ما هو مملوك بصكوك شرعية، ويقسم الملاك الأراضي بمعرفتهم ثم يعلنون عن بيعها مشاعا أو من خلال قطع محددة المساحات لا توجد لها صكوك شرعية.

ونظرا لما تمثله هذه البيوع من مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث لا يجوز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل، مع استكمال الإجراءات الشرعية والإدارية، فقد قررت الأمانة التحذير من مثل هذه التعاملات.

وفي ختام تصريحه أكد متعب أن الأمانة تهيب بجميع المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الشائعات وبيع وشراء وتسويق الأراضي دون وجود صكوك شرعية الذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية، مشددا على ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير.

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