أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل 15 يوما صفع رجل مرور ببولاق أبو العلا لإيقافه قبل " كسر الإشارة"

Google+ Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما صفع رجل مرور ببولاق أبو العلا لإيقافه قبل " كسر الإشارة" تجديد حبس عاطل 15 يوما صفع رجل مرور ببولاق أبو العلا لإيقافه قبل " كسر الإشارة"
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بالتعدى على مجند مرور بمنطقة الوكالة ببولاق ابو العلا.

قرر المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، فى وقت سابق ، حبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بالتعدى على مجند تابع لإدارة المرور بالقاهرة، أثناء مروره بإحدى الإشارات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه أثناء تنظيم مجند بإدارة المرور بالقاهرة، الحركة المرورية فى إشارة بمنطقة الوكالة ببولاق أبو العلا، فوجئ بأحد الأشخاص وهو يستقل دراجة بخارية ويريد كسر الإشارة، وعندما استوفقه تنفيذًا لتعليمات الإشارة المرورية فتعدى عليه بالضرب وصفعه على وجهه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365