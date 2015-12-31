تجديد حبس عاطل 15 يوما صفع رجل مرور ببولاق أبو العلا لإيقافه قبل " كسر الإشارة"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بالتعدى على مجند مرور بمنطقة الوكالة ببولاق ابو العلا.

قرر المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، فى وقت سابق ، حبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بالتعدى على مجند تابع لإدارة المرور بالقاهرة، أثناء مروره بإحدى الإشارات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه أثناء تنظيم مجند بإدارة المرور بالقاهرة، الحركة المرورية فى إشارة بمنطقة الوكالة ببولاق أبو العلا، فوجئ بأحد الأشخاص وهو يستقل دراجة بخارية ويريد كسر الإشارة، وعندما استوفقه تنفيذًا لتعليمات الإشارة المرورية فتعدى عليه بالضرب وصفعه على وجهه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.