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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالعياط

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالعياط حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد بحبس "محمود.ع" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية، والتحفظ على الأسلحة النارية التى تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث العياط باتجار "محمود.ع" عاطل فى الأسلحة النارية وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه كلف بسرعة ضبطه، وبإعداد كمين ألقت قوة القبض عليه وبحوزته بندقيتين آليه وخرطوش و15 طلقة واعترف بحيازته لهما بغرض الاتجار وبإخطار اللواء احمد حجازى مدير أمن الجيزة تحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة التحقيق.

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مصر 365