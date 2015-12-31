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القبض على موظف عثر داخل منزله على تمثال أثرى بأسوان

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القبض على موظف عثر داخل منزله على تمثال أثرى بأسوان القبض على موظف عثر داخل منزله على تمثال أثرى بأسوان
تمكنت مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، مساء أمس الأربعاء، من القبض على موظف بالشئون الاجتماعية، لحيازته تمثال أثرى داخل منزله.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات للعميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، عن قيام "عبد الرسول.م.خ" وشهرته " عز" 51 سنة، موظف بالشئون الاجتماعية، ومقيم بقرية النخيل، بإدفو شمال أسوان، بالإتجار فى القطع الأثرية الفرعونية، وأنه يتخذ من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تمكن الرائد مصطفى شعراوى، رئيس مباحث مركز إدفو والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم، وعثر داخل مسكنه على تمثال فرعونى يشتبه فى كونه أثرياً يبلغ طوله حوالى 170 سنتيمتر من الجرانيت الأسود.

وتحرر المحضر رقم 5 أحوال مركز شرطة إدفو لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365