حازم إمام: أريد التدريب في الزمالك.. ولكن عامل التوقيت سيكون هاما

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق والمقدم الرياضي الحالي أنه لديه رغبة في الدخول في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

وكان حازم إمام قد أعلن اعتزاله في عام 2008 بعد تتويج الزمالك بكأس مصر على حساب إنبي.

ومنذ ذلك الحين ويعمل حازم إمام في المجال الإعلامي وكان عضوا في مجلس إدارة الزمالك مع ممدوح عباس، لكنه ظل بعيدا عن المجال التدريبي.

وتحدث حازم إمام لقناة "التليفزيون العربي" قائلا:"من الممكن أن أكون قريبا في الزمالك".

وأضاف"أريد الدخول في مرحلة التدريب بالزمالك".

وأتم"لكن الفكرة كلها في عامل التوقيت فهو سيكون هاما".

يذكر أن حازم إمام كان قد طرح اسمه من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق لتدريب الفريق خلفا لجوزفالدو فيريرا.

وأكد حازم وقتها لـFilGoal.com أنه يشعر بالفخر لترشيح اسمه لهذا المنصب لكن لم يتحدث معه وقتها بشكل رسمي.