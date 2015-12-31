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"السياحة": 274 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة بزيادة 75 % عن العام الماضى

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"السياحة": 274 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة بزيادة 75 % عن العام الماضى "السياحة": 274 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة بزيادة 75 % عن العام الماضى
قال محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن إجمالى عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم ، بلغ 274 ألف معتمر ، بنسبة زيادة تتجاوز 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عدد الشركات المنفذة لرحلات العمرة بلغ 512 شركة، حيث بلغ عدد المعتمرين لرحلات الطيران 271 ألفا و446 معتمرا، بينما بلغ عدد المعتمرين رحلات البرى 3379 معتمرا.

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