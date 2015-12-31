أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الشئون القانونية" بالتعليم تبدأ غلق مراكز الدروس بعد منحهم حق الضبطية

Google+ Print
"الشئون القانونية" بالتعليم تبدأ غلق مراكز الدروس بعد منحهم حق الضبطية "الشئون القانونية" بالتعليم تبدأ غلق مراكز الدروس بعد منحهم حق الضبطية
تبدأ وزارة التربية والتعليم ممثلة فى أعضاء هيئة الشئون القانونية ، تطبيق الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها ، خلال أيام ، وذلك بعد نشر القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل بمنح الضبطية لأعضاء الشئون القانونية فى الجريدة الرسمية.

وقال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الوزارة ستبدأ فى غلق مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى بعد تفعيل القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل، موضحا أن الـ 58 عضوا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية سيبدؤون عملهم خلال أيام ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع أمن الوزارة والتنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء مجالس المدن لتطبيق القرار .

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء ، بمنح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.


>- الجريدة الرسمية تنشر قرار منح أعضاء التعليم ضبطية قضائية لغلق مراكز الدروس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365