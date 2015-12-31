النيابة الإدارية لبرنامج"البرلمان": نحقق فى ملفات فساد بشركات قطاع الأعمال

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية، أن النيابة فتحت أكثر من ملف تحقيق فى وقائع فساد، وخاصة ملفات الفساد فى شركات قطاع الاعمال .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "البرلمان" على قناة أون تى فى، إنهم مستمرون فى كشف ملفات الفساد فى شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة منذ أسابيع ، وهناك تحقيقات فتحت حول هذه الوقائع، و بالفعل وسيعلن نتائجها بمجرد الانتهاء منها.
وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "البرلمان" على قناة أون تى فى، إنهم مستمرون فى كشف ملفات الفساد فى شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة منذ أسابيع ، وهناك تحقيقات فتحت حول هذه الوقائع، و بالفعل وسيعلن نتائجها بمجرد الانتهاء منها.
>