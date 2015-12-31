وزير النقل: الانتهاء من الطريق الدائرى الأوسطى خلال أسبوع

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إن الطريق الدائرى الموجود حاليًا تم بناؤه منذ 25 عامًا، وتجاوز السعة المقررة له نظرًا للزيادة السكانية وزيادة عدد السيارات، مشيرًا إلى أنه يتم الآن إنشاء طريقين دائريين؛ الأول هو الأوسطى على بعد 5 كيلومترات من الدائرى الحالى وسيكون من المعادى إلى طريق السويس بالمشاركة مع القوات المسلحة، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوع.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البرلمان"، الذى يقدمه الإعلامى نصر القفاص على فضائية "أون تى فى" ، أن الطريق الثانى سيكون من تقاطع بلبيس وبنها، وهو الطريق الدائرى الإقليمى على بعد 40 كيلو من الدائرى الحالى، وتم الانتهاء من 85% منه بما يقارب 400 كيلو، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل الطريقين ستقل الكثافة على الطريق الدائرى الموجود حاليًا.

وحول الاشغالات المتواجدة على الطرق، أكد الجيوشى أنها مسئولية وزارة النقل مع المحليات، منوهًا إلى أن الوزارة أزالت عددًا كبيرًا من الاشغالات على الدائرى، وستشن الوزارة حملة عقب الاحتفالات بثورة 25 يناير، وسيتم إنذار المخالفين أولاً، ثم نقوم بالحملة.

وبخصوص إلغاء الميدالية الذهبية المجانية فى السكة الحديد، قال الوزير إنه "لا يجوز أن نقدم تذاكر مجانية لبعض ركاب السكة الحديد والبعض الأخر لا، هذا ليس عدلاً، والإيراد الذى يجمع خلال العام فى السكة الحديد بنسبة 10% والـ90% المتبقية بيتهربوا من دفع ثمن التذكرة".

وحول زيادة تذكرة مترو الأنفاق، أكد الجيوشى أنه لا توجد زيادة الآن فى الأسعار.

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