تسريبات جديدة لأسماء المعينين بالبرلمان.. والمرشحون: "محدش كلمنا"

>ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتماد الأسماء النهائية، والتى سيصدر قرار بتعيينها فى مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، ويأتى على رأسهم، المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق، وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وبسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، ورانيا علوانى لاعبة السباحة السابقة، ومهجة غالب مستشار رئيس جامعة الأزهر، وبهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، وأنيسة حسونة مدير مؤسسة مجدى يعقوب، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

إضافة إلى كل من ماجدة عبد الرحمن، وماريان أمير رافاييل، وجليلة عثمان، ومسعد أحمد فهمى، وأشرف يحيى، وكريم إبراهيم درويش، وخالد حنفى جمعة، وشيرين حسن فراج، وعبد الفتاح محمد أحمد.

من جانبه قال المستشار "سرى صيام"، تعليقا على ما نشر إنه لم يتلق أى اتصالات من مؤسسة الرئاسة بشأن تعيينه فى مجلس النواب، معقبا: "أنا نايم دلوقتى وماحدش كلمنى".

أما المستشار بهاء أبو شقة فقد قال لـ "برلمانى"، إنه لم يتلق أى اتصالات من أى جهة بشأن تعيينه بالبرلمان، مضيفا: "أنا معنديش أخبار وابقوا قولولى انتم".

من ناحيتها قالت السباحة العالمية رانيا علوانى لـ "برلمانى"، إنها تسمع تلك الأنباء منذ شهر تقريبا، لكنها لم تتلق أى اتصال أو معلومة حول تعيينها فى مجلس النواب.

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