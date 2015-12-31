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دفاع كتائب حلوان: تأجيل القضية حتى 17 يناير بسبب تغيب القيادى الإخوانى

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دفاع كتائب حلوان: تأجيل القضية حتى 17 يناير بسبب تغيب القيادى الإخوانى دفاع كتائب حلوان: تأجيل القضية حتى 17 يناير بسبب تغيب القيادى الإخوانى
قال المحامى خالد المصرى عضو هيئة دفاع المتهمين بقضية كتائب حلوان أن الدفاع أصر على تغيب متهمين بجلسة أمس، وتبين بالفعل تغيب المتهم محمد طه وهدان القيادى الاخوانى، فاضطر القاضى لتاجيل القضية.

وأضاف المصرى لليوم السابع ان الدفاع لم يطلب طلبات بالجلسة بعد أن قرر القاضى تاجيلها سريعا الى الشهر المقبل، وسبب تغيب وهدان هو حضوره جلسة بالمحكمة العسكرية لإحدى القضايا المقامة ضده.
>وأجلت الدائرة الخامسة عشر نظر محاكمة ٢١٥ متهم بقضية كتائب حلوان بعد تغيب متمين بالجلسة إلى ١٧ يناير المقبل.

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