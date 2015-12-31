أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

علاء مرسى ينظم مهرجان تدشين مشروع فرقة الموهوبين بالإسكندرية.. 2 يناير

Google+ Print
علاء مرسى ينظم مهرجان تدشين مشروع فرقة الموهوبين بالإسكندرية.. 2 يناير علاء مرسى ينظم مهرجان تدشين مشروع فرقة الموهوبين بالإسكندرية.. 2 يناير
يدشن الفنان علاء مرسى، احتفالية تدشين فرقة الموهويين الأولى فى السينما والمسرح، يعقبه مؤتمر صحفى بفندق هيلتون كنج ماريوت بالإسكندرية 2 يناير المقبل، بعد فوز محافظة الإسكندرية بالجائزة الأولى على مستوى 13 محافظة فى الوجه البحرى ، بحضور كبار الفنانين والمخرجيين والمنتجيين .

وقال الفنان علاء مرسى أن الاحتفالية تأتى بعد دعوة كل الموهبين على مستوى الجمهورية لإظهار موهبتهم، وإشراكهم فى ورشة عمل جماعية تضم جميع المواهب بمنهج علمى محدد التنفيذ والوقت ينفذه مجموعه من موهوبى نفس المحافظة ممن يتم اختيارهم من قبل إدارة المشروع.
>وأضاف أنه يتم إسناد مهمة تدريس هذا المنهج لجميع المتقدمين وبعد المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المنهج تعود القافلة مره أخرى للمحافظة ومعها لجنه مكونة من أصحاب خبره فى كل موهبة ولهم دراسات فى ذلك وعمل تصفيات وتقييم لناتج هذه الورش واختيار أفضل العناصر من كل موهبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365