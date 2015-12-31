علاء مرسى ينظم مهرجان تدشين مشروع فرقة الموهوبين بالإسكندرية.. 2 يناير

يدشن الفنان علاء مرسى، احتفالية تدشين فرقة الموهويين الأولى فى السينما والمسرح، يعقبه مؤتمر صحفى بفندق هيلتون كنج ماريوت بالإسكندرية 2 يناير المقبل، بعد فوز محافظة الإسكندرية بالجائزة الأولى على مستوى 13 محافظة فى الوجه البحرى ، بحضور كبار الفنانين والمخرجيين والمنتجيين .

وقال الفنان علاء مرسى أن الاحتفالية تأتى بعد دعوة كل الموهبين على مستوى الجمهورية لإظهار موهبتهم، وإشراكهم فى ورشة عمل جماعية تضم جميع المواهب بمنهج علمى محدد التنفيذ والوقت ينفذه مجموعه من موهوبى نفس المحافظة ممن يتم اختيارهم من قبل إدارة المشروع.

>وأضاف أنه يتم إسناد مهمة تدريس هذا المنهج لجميع المتقدمين وبعد المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المنهج تعود القافلة مره أخرى للمحافظة ومعها لجنه مكونة من أصحاب خبره فى كل موهبة ولهم دراسات فى ذلك وعمل تصفيات وتقييم لناتج هذه الورش واختيار أفضل العناصر من كل موهبة.