عبدالحكيم بشار: الحرس الثوري خسر العشرات من قياداته في سورية

شكّك عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالحكيم بشار في إمكانية التوصل إلى حلّ في مفاوضات جنيف 3 كون نظام الأسد والنظام الإيراني قد اتخذا قرارهما الاستراتيجي في استمرار حربهما ضد الشعب السوري ولأن انهيار نظام الأسد هو انهيار للمشروع الإيراني في كامل المنطقة.

وأكّد بشار على أن المعارضة متفقة على ضرورة رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا الأمر مجمع عليه بين مختلف فصائل المعارضة بما فيها فصائل عسكرية كبرى تعمل على الساحة السورية مشيرا إلى أن النظام الإيراني سوف يماطل بمخرجات هذا التفاوض ولكن في المقابل النظام الروسي مستعجل على الحل السياسي، لأن روسيا غير قادرة على الاستمرار بحرب طويلة في سورية، فوضعها الاقتصادي لا يسمح لها بالاستمرار.

وشدد بأن فشل وهزيمة النظام الإيراني في الإبقاء على بشار الأسد في الحكم كان هو السبب الرئيس لدخول روسيا وعدوانها في سورية.

وأفاد "من المعروف بأن التوازن العسكري قبل دخول روسيا انقلب لصالح الثورة خاصة في الجبهة الجنوبية وكذلك في الجبهة الوسطى بعد سقوط مناطق استراتيجية في محافظة إدلب وتهديد توجه الثوار باتجاه الساحل الذي يعتبر معقل نظام بشار الأسد".

وأضاف: "كان من المفترض أن تغيّر المعادلة العسكرية الجديدة كل شيء لصالح نظام الأسد ونظام ولاية الفقيه، إلا أننا نشهد هذه الأيام سقوط عشرات من جنرالات وقادة الحرس الثوري الإيراني ومئات من قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في أرض سورية".

وكشف بشار إلى وقوع انعطاف استراتيجي للسياسة الروسية في سورية، حيث انطلقت عسكرياً من إلغاء فكرة إعادة السيطرة على المواقع المحررة إلى محاولة إيقاف خطوط الإمداد على الجبهات الشمالية، بينما اتجهت سياسياً نحو عقد مؤتمرات دولية؛ وسبب ذلك اكتشاف روسيا أن القوات الإيرانية وقوات الأسد لم تعد تملك إرادة القتال وهي غير قادر على المتابعة.