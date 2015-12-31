مركز المعلومات يطلق خدمات جديدة لمستخدمي «أبشر»

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعتزم مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ضمن منظومة خدمات بوابة «أبشر» الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية، لخدمة المستفيدين من المواطنين والمقيمين.

وأوضح د. طارق بن عبدالله الشدي مدير عام مركز المعلومات الوطني، أن الخدمات الجديدة تتمثل في خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي أثناء فترة التجربة وخدمة «التبليغ عن تغيب العمالة» وخدمة «تصاريح السفر للعسكريين وخدمة الاستعلام عن معاملات الأحوال المدنية وخدمة «إيصال الوثائق بالبريد (رخصة السير) إلى عنوان مقر المستفيد» إضافة لخدمة تمديد التأشيرة الاستثنائية للأشقاء اليمنيين.

وأشار مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي بأن خدمة «تمديد التأشيرة الاستثنائية للأشقاء اليمنيين» تمكن من تمديد التأشيرة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، أما خدمة «إصدار تأشيرة خروج نهائي أثناء الفترة التجريبية» فتتيح لصاحب العمل إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل إلكترونيا خلال فترة التجربة (90 يوماً)، وفيما يتعلق بخدمة «التبليغ عن تغيب العمالة» فتمكن صاحب العمل (الفرد أو المؤسسة) من الإبلاغ الفوري عن تغيب العامل المسجل لديه.

أما فيما يخص خدمة «تصاريح السفر للعسكريين الكترونياً»، التي تم تخصيصها للعسكريين كافة بمختلف قطاعاتهم، فبين الشدي أنها تأتي لتكمل باقة الخدمات الحكومية G2G المقدمة بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات أما خدمة «الاستعلام عن معاملات الأحوال المدنية»، فهي خدمة تضاف لباقة خدمات ابشر للاستعلام عن المعاملات الواردة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كما سيتم إضافة خدمة إلكترونية جديدة لخدمات الإدارة العامة للمرور المقدمة عبر بوابة أبشر وهي «إيصال رخصة السير إلى العنوان البريدي مباشرة»، بدلا من مراجعة فروع الإدارة العامة للمرور.

وأكد مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي في نهاية تصريحه بأن عدد المسجلين في (أبشر) قد تجاوز ستة ملايين مسجل، وأن هذه المنظومة الجديدة من الخدمات على بوابة أبشر تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصه الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الداخلية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى الدور الأساسي للمركز في تقديم الحلول الذكية لقطاعات الوزارة المختلفة.