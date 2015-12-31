اكتمال تشكيل 284 مجلساً بلدياً

أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بعد أن أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارات التشكيل النهائية للمجالس، بعد استكمال اختيار المعينين من قبل الوزارة والبالغ عددهم (1052) عضوًا معيناً، في 284 مجلساً بلدياً في مختلف المناطق، لينضم الأعضاء المعينون إلى نحو 2104 أعضاء تم انتخابهم من قبل المواطنين ويكون إجمالي أعضاء المجالس البلدية 3,156 عضواً بلدياً.

وأوضح الأمين العام لشؤون المجالس البلدية م. جديع بن نهار القحطاني أنّ 284 مجلساًً بلدياًً موزعة على كافّة مناطق المملكة أكملت تشكيلها بعد أن اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تشكيل كافة المجالس واختيار المعينين الذين يمثلون ثلث أعضاء المجالس البلدية وفق نظام المجالس البلدية الجديد.

وأضاف: "تبدأ الدورة الثالثة والجديدة للمجالس البلدية في يوم الأحد المقبل الموافق 23/3/1437ه، وستقوم جميع المجالس البلدية بعقد اجتماعها الأول خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرارات بعد دعوة رسمية يوجهها رئيس البلدية لجميع الأعضاء للحضور في مقر المجلس البلدي، ويتم في الجلسة الأولى للمجلس اختيار رئيس للمجلس إضافة إلى نائبه على ألا تتجاوز فترة رئاسة المجلس ونائبه فترة عامين ماليين".

وبيّن: "يحق لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين الترشح والتصويت لمنصبي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس، فيما عدا المعينين بحكم وظائفهم (ممثل الأمانة أو رئيس البلدية) فلا يحق لهما الترشح أو التصويت في ذلك".