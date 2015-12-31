خادم الحرمين يستقبل أبطال الخليج ويهنئهم بمنجزاتهم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في قصر اليمامة أمس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومسؤولي الرئاسة، واللجنة الأولمبية، واللاعبين الحاصلين على الميداليات في الدورة الثانية للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد ألقى الأمير عبدالله بن مساعد كلمة أعرب في مستهلها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على استقباله لأبنائه الرياضيين للسلام عليه أيده الله وللتعبير باسم كل الرياضيين والشباب عن اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة.

وأبرز ما حققته المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية في الدمام خلال الفترة من الثاني وحتى 12 محرم الماضي في تصدر قائمة الترتيب ونيل جائزة التفوق العام بواقع 115 ميدالية منها 57 ميدالية ذهبية و25 فضية و23 برونزية متفوقة في ذلك على المنتخبات المشاركة في خمس عشرة لعبة ومحققة تقدماً كبيراً على نتائجها في الدورة الماضية 2011م التي أقيمت في البحرين.

عبدالله بن مساعد: الرياضيون يتطلعون للنجاح عرفاناً لوطنهم وقادته الأوفياء

ونوه بالرعاية الدائمة والاهتمام المتواصل والدعم المستمر من القيادة الرشيدة لشباب ورياضيي الوطن العزيز وقال: "الرياضيين يتطلعون في كل محفل لصناعة النجاح وتحقيق الإنجاز بمشيئة الله، وتمثيل الوطن خير تمثيل عرفاناً بما منحهم وطنهم وقادته الأوفياء من حسن عناية وعظيم رعاية، إننا بهذا التفوق لأبطالنا نبدأ مسيرة الانطلاق نحو الطموح الذي وضعناه نصب أعيننا في اللجنة الأولمبية العربية السعودية وهو "ذهب 2022" الذي نعمل جميعاً على تحقيقه في دورة الألعاب الآسيوية معتمدين بعد توفيق الله سبحانه على قدرات شبابنا ومواهبهم وما يوفره لهم وطنهم من إمكانات ومنشآت، وبما يعكس اهتمامكم أيدكم الله وقيادتكم الرشيدة للرياضة والشباب الذين يدركون بدورهم واجبهم الحقيقي تجاه وطنهم الغالي". وقد هنأهم خادم الحرمين الشريفين بما حققوه من إنجازات، متمنياً لهم - أيده الله - التوفيق والنجاح في مسابقاتهم ومشاركاتهم المقبلة بمشيئة الله.

عقب ذلك تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.

حضر الاستقبال، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي رئيس لجنة سباقات الهجن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله رئيس اتحاد السباحة، والأمير محمد بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي، وعدد من المسؤولين.