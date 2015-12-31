خالد الفيصل: الميزانية تحول جديد نحو التفكير الإبداعي والمشاركة الوطنية في مشروعات الدولة

وضع صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لتنمية مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة ليدفع بقرية البيضاء نحو الواجهة الأمامية للمنطقة في مشروع التنمية المستدامة الذي أطلقه قبل سنوات.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة عقب وضع حجر الأساس لتنمية مركز البيضاء امس إن هذا يوم مميز وغير عادي، حيث يتم الاحتفاء بمشروع وطني تنموي انطلق، ليكون نقطة تحول في مسيرة التنمية لهذه المنطقة.

وبين سموه أن هذا المشروع كله إبداع، ومن أهم ما يميزه انه قام على أيدي أبناء القرية نفسها، حيث أنهم يقومون بإدارة المشروع، وبدور العاملين فيه، هم المزارعون والبنّاؤون والمخططون والمنفذون.

وعبر الامير خالد الفيصل عن تطلعه الدائم لإيجاد فرص للأيدي العاملة، مؤكداً أنه ليس هناك أعظم من هذا المشروع في تحقيق هذه الغاية، وليس هذا فحسب، بل بالتدريب أيضاً على المهارة والقيادة والتنفيذ، رابطاً حسن تنفيذ المشروع بما تشهده إمارة منطقة مكة من هيكلة جديدة، استحدثت فيها وكالة مساعدة للتنمية، في بادرة تعد الأولى من نوعها في المناطق.

وأشار سموه إلى أن من إبداعات الدولة أنها لا تترفع عن تنمية وإبداعات فروعها في المناطق، حيث أنه عندما استحدثت الوكالة المساعدة للتنمية عممت على جميع المناطق، مبيناً أن مما امتاز به مشروع التنمية المستدامة في البيضاء توافقه مع الأسس التنموية التي اعتمدتها إمارة منطقة مكة قبل أكثر من سبع سنوات، والتي ترتكز في قواعدها الأساسية على بناء الإنسان، وتنمية المكان، وذلك لتحقيق العمل بخطة متوازية ومتوازنة، بحيث يتم العمل والتنفيذ في آن واحد على مستوى المدن والمحافظات والقرى والمراكز في آن واحد.ولفت الفيصل إلى أن تعاون الجهات الحكومية أثمر بشكل كبير في تحقيق أهداف المشروع، إذ أنهم يتسابقون إلى التعاون مع الإمارة في إنجاز هذا المشروع.

وثمن أمير منطقة مكة المكرمة ما يقوم به مدير شركة البيضاء السيد نيل في قيامه على أعمال المشروع بعد تخليه عن أهله وحضارته، ليساهم في مشروع البيضاء لسنوات عديدة، مؤكدا أنه ضرب مثلاً في الإنسانية والمواطنة العالمية.

وفي ختام كلمته رفع الأمير خالد الفيصل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليه من عناية لهذه البلاد، وآخرها الميزانية الإبداعية التي بدأت بتحول جديد نحو التفكير الإبداعي غير النمطي والمشاركة الوطنية في جميع مشروعات الدولة.

وعقب ذلك وقع أمير مكة مذكرة تعاون بين إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الاسكان، ثم القى مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية د. هشام الفالح كلمة قال فيها قبل مايقارب اربع سنوات عام 1433ه كنا في رحلة حلم جميل، بدأت بوادره بفكرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وكانت رائدتها صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل، لأجل تنفيذ تنمية مستدامة في مركز وقرى البيضاء، أحد المراكز التابعة لامارة منطقة مكة المكرمة، من خلال بناء قرية سكنية بهذا المركز امتداداً تنموياً طبيعياً للمدن الكبيرة بالمنطقة. ولفت الى ان سمو أمير المنطقة لايقف عند حد الأحلام، ويؤكد دوما بأن حضارات وانجازات الأمم السابقة ومنجزاتها الابداعية الخلاقة التي حققتها بدأت ب"حلم"، ولابد من تحويل أي حلم الى مشروع حقيقي وخطة زمنية واضحة الأهداف والبرامج والتفاصيل، حيث أخذ سموه بأيدينا في نهاية شهر شعبان 1434ه في رحلة نحو تحقيق هذا الحلم وتجسيده في سلسلة من الانجازات الواقعية الملموسة، وتفضل سموه شخصياً بتدشين خطة العمل لهذا المشروع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. من ناحيته أكد أمين العاصمة المقدس د. اسامة البار في كلمته أن العاصمة المقدسة ومدن المنطقة ومحافظاتها شهدت طفرة في مشروعاتها نتيجة لرعاية ومتابعة امير المنطقة الحثيثة وآن الأوان ان تجني القرى من ثمار سموه اليانعة.

من جهته ألقى وزير الإسكان ماجد الحقيل كلمة أوضح فيها أن مشكلة الاسكان هي جزء من مشاكل عديدة هي العمل والاستدامة في البيئة الاجتماعية المختلفة وما رأيناه اليوم نموذج يحتذى به في كثير من المشروعات المستقبلية وهي تنسيق لما حث عليه خادم الحرمين الشريفين في مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الحقيقة المستدامة وهذا افضل نموذج يجعل نجاحه مثالاً يحتذى به في مناطق كثيرة.