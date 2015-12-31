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خادم الحرمين يؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين

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خادم الحرمين يؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين خادم الحرمين يؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين

    عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اجتماعاً مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقلّد الرئيس محمود عباس، الملك سلمان وسام القلادة الكبرى، الذي يعد أعلى وسام في دولة فلسطين، تقديراً واحتراماً لخادم الحرمين للمواقف الخالدة تجاه فلسطين قضيةً وشعباً. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد خادم الحرمين التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين على دعم المملكة الدائم لفلسطين وشعبها.

عباس قلد الملك سلمان وسام «القلادة الكبرى» تقديراً لمواقفه الخالدة

واستقبل الملك سلمان أمس الرئيس محمود عباس وأقام مأدبة غداء تكريماً لفخامته.

واستقبل خادم الحرمين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، ومسؤولي الرئاسة، واللجنة الأولمبية، واللاعبين الحاصلين على الميداليات في الدورة الثانية للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون.

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