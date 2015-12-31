أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السجن 14 عامًا لمهاجم قنصلية المملكة بكراتشي في 2011

Google+ Print
السجن 14 عامًا لمهاجم قنصلية المملكة بكراتشي في 2011 السجن 14 عامًا لمهاجم قنصلية المملكة بكراتشي في 2011

إسلام اباد - واس

    قضت محكمة باكستانية امس بالسجن 14 عامًا بحق زكي قاضي الذي ألقى قنبلتين على القنصلية العامة للمملكة في مدينة كراتشي قبل أربعة أعوام. وكان الجاني الذي ينتمي إلى منظمة «لشكر المهدي» المتطرفة قد ألقى قنبلتين مع شريك له يدعى تابش حسين على مقر القنصلية العامة للمملكة بمدينة كراتشي خلال شهر مايو 2011م، ونجحا في الفرار بدراجة نارية كانا يستقلانها. وتمكنت الشرطة الباكستانية من اعتقال الجاني قاضي في عملية نفذتها في شهر نوفمبر 2011 م، بينما قُتل شريكه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال المدعي العام الذي تابع القضية شميم أختر في تصريح لوسائل الإعلام: إن المحكمة أمرت أيضًا بمصادرة ممتلكات المدان الرئيسي في القضية زكي قاضي إلى جانب حبسه لمدة 14 عامًا.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية