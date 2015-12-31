السجن 14 عامًا لمهاجم قنصلية المملكة بكراتشي في 2011

إسلام اباد - واس

قضت محكمة باكستانية امس بالسجن 14 عامًا بحق زكي قاضي الذي ألقى قنبلتين على القنصلية العامة للمملكة في مدينة كراتشي قبل أربعة أعوام. وكان الجاني الذي ينتمي إلى منظمة «لشكر المهدي» المتطرفة قد ألقى قنبلتين مع شريك له يدعى تابش حسين على مقر القنصلية العامة للمملكة بمدينة كراتشي خلال شهر مايو 2011م، ونجحا في الفرار بدراجة نارية كانا يستقلانها. وتمكنت الشرطة الباكستانية من اعتقال الجاني قاضي في عملية نفذتها في شهر نوفمبر 2011 م، بينما قُتل شريكه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال المدعي العام الذي تابع القضية شميم أختر في تصريح لوسائل الإعلام: إن المحكمة أمرت أيضًا بمصادرة ممتلكات المدان الرئيسي في القضية زكي قاضي إلى جانب حبسه لمدة 14 عامًا.