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سقوط طائرة بحرينية في جازان ونجاة قائدها

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سقوط طائرة بحرينية في جازان ونجاة قائدها سقوط طائرة بحرينية في جازان ونجاة قائدها

جازان - عافية الفيفي، واس

    أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح امس صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان حيث تم تدميره بدون أي أضرار ولله الحمد.

وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية. الى ذلك أصدرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً أوضحت فيه نجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف بعد سقوط طائرته من نوع F16 في منطقة جازان إثر خلل فني صباح امس.

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