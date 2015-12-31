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الوزير الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع الرئيس السبسي

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الوزير الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع الرئيس السبسي الوزير الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع الرئيس السبسي

    استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج الرئاسي أمس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير الذي يزور تونس حالياً.

ونقل الوزير الجبير إلى الرئيس التونسي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، فيما حمّله فخامته تقديره للقيادة الرشيدة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى دولة رئيس التونسية الحبيب الصيد مساء امس الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق له الذي يزور تونس حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون، ورئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي. فيما حضره من الجانب التونسي، وزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير الداخلية محمد الغرسلي، ووزير الخارجية الطيب البكوش، والوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج، ووزير المالية سليم شاكر، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية خميس الجهيناوي. وأكد دولة رئيس الحكومة التونسية في تصريح صحفي عقب اللقاء أن زيارة الأستاذ عادل الجبير إلى تونس تأتي في إطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية التونسية إلى المملكة.

وأوضح أن اللقاء تدارس كذلك سبل توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب، مؤكدا وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى تونس في وقت سابق من يوم أمس، وكان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي وزير الخارجية الطيب البكوش، ومدير الديوان الرئاسي الوزير رضا بالحاج، والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية خميس الجهيناوي، والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام والتواصل الناطق الرسمي باسم الرئاسة معز السيناوي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الوزير المفوض عبدالعزيز بن عبدالله الداود، وعدد من أعضاء السفارة.

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