وزير البترول: سياسة المملكة النفطية مجدية ولا حياد عنها

وصف وزير البترول والثروة المعدنية م. علي النعيمي سياسة المملكة النفطية بانها مجدية ولا حياد عنها، مشيرا الى ان زيادة الانتاج مرهون في حجم طلب العملاء، نافيا تحديد الانتاج، وقال: "طالما هناك طلب سوف نلبيه، ولدينا القدرة على تلبية تلك الطلبات".

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها عقب حضوره امس مراسم حفل توقيع عقد مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة "وعد الشمال" والذي تم في العاصمة الرياض بقيمة 4،6 مليار ريال.

وتوقع الوزير النعيمي بان كفاءة استهلاك الطاقة سوف ترتفع مستقبلا، وبالتالي سوف تنخفض الطاقة المستهلكة بتدرج وبحسب النشاط والجهد.

واضاف:" رفع كفاءه الطاقة سيرفع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل كبيرة، وهي جزء من برنامج طويل".

وفي سؤل ل"الرياض" حول مدى منافسة وجاذبية المملكة للاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسة، أكد الوزير النعيمي بقوله: "إن المملكة منطقة جاذبة بطبيعتها، والفرص الموجودة في المملكة ليست موجودة في مكان آخر".