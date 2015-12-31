اعملى شوبينج براحتك.. 3 حيل تساعد النساء للتغلب على ألم القدم بسبب كثرة المشى

تعانى النساء أكثر من الرجال من آلام القدم بسبب ارتداء الأحذية العالية وعشق "الشوبينج" والتنزه فترات طويلة، وهو ما يجعلها تواجه مشكلات كثيرة مع آلام القدم.

وأثبتت الدراسات أن 88% من النساء يرتدين أحذية أصغر من مقاس أقدامهن مع اختيار القوالب المتعبة لأن شكلها يكون أفضل، وهى نفسها الأسباب الأولى وراء آلام القدم بشكل دائم وما ينتج عنها من مشكلات أخرى.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" 3 حيل لتتغلب النساء على آلام القدم :

أولا اختيار حذاء القدم بذكاء

ثانيًا.. تمارين خفيفة لتقوية القدمين

لا تتجاهل ألم يحدث فى قدمك

>تقول المتخصصة فى مشكلات القدم والكاحل "ماريسفيل كارلى روبنز" إن اختيار الحذاء لابد أن يكون على أسس لا تسبب مشكلات مثل اختيار المقاس المناسب لقدمك، وعدم استخدام الأحذية ذات الكعب العالى فى السير لفترات طويلة حتى لا تتسبب فى آلام أصابع القدم أو التهاب الركبة وآلام الظهر.>وينصح المعالج الطبيعى "سو هيتزمان"، النساء بعمل تمارين رياضية خفيفة لتقوية عضلات القدم وتحمل السير الكثير، ومن هذه التمارين، النوم على الظهر مع ثنى الركبتين ووضع القدمين على الأرض، ثم فردها بقدر المستطاع ثم وصول اليدين للإمساك بها والثبات لمدة ثانيتين ثم العودة إلى الوضع الأول وتكرار التمرين 10 مرات.>يقول "داريا جيليسبى" الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة "إيمورى"، من الطبيعى أن يحدث ألم فى قدمك من وقت للآخر بسبب الإجهاد أو ارتداء أحذية غير مريحة فترات طويلة، ولكن فى الغالب لا يتجه المريض بهذه الآلام إلى الطبيب ويقوم بإعطاء راحة لنفسه فقط مع تفسير حالته الصحية دون استشارة طبيب، وهو خطأ كبير، فمن الممكن أن يكون الألم علامة لعدم تدفق الدم الكافى لأطراف القدم بالإضافة إلى أن تورم القدمين غير المبرر قد يشير إلى مشاكل فى القلب أو الكلى، لهذا أى ألم فى القدم عليك التوجه بها إلى الطبيب.