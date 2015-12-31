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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1 يناير 2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1 يناير 2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1 يناير 2016

لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:


>لديه عزيمة وصبر على تحمل الأزمات والتعامل معها بقدر كافِ من الذكاء، وهو ما سيؤهلك للوصول وتحقيق ما تحلم به، وعلى الرغم من كل الصعاب التى تواجهك إلا أنك لديك العزيمة.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:


>تحتاج إلى ارتباط عاطفى فى هذه الفترة، وهو ما يجعلك تلجأ إلى إقامة علاقة مع شخص غير مناسب لذا يجب أن تكون حذرًا حتى لا تتعرض إلى صدمة عاطفية فى المستقبل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>على الصعيد الصحى فأنت تنعم بصحة جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك ألا تهمل هذا الأمر، وتتجاهل ما تشعر به من أزمات جانبية، فاحرص على الاهتمام بنفسك وحاول أن تلجأ إلى الطعام الصحى قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يتوقع لك خبراء الأبراج حظ سعيد فى الأيام القليلة المُقبلة، فلا تضيع أى فرصة هباء، واحرص على أن تكون على قدر المسئولية والأمانة فى العمل حتى تحقق أحلامك.

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مصر 365

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