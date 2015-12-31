برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>كن واثقاً فى نفسك وقدراتك، حتى وإن لم تجد الإجابة الصحيحة على كل ما يدور فى ذهنك، من المفيد التغاضى عن بعض المبادئ التى تسبب لك مشاكل مع الناس، لذا كن مجاملاً بعض الشىء ولطيفًا مع الآخرين.>تواجه مشكلات بسيطة مع شريك حياتك، بسبب إنه يقول أشياء تجرحك أو يطلب طلبات مبالغ فيها، ولكن يجب أن تتغاضى عن مثل هذه الأمور لتحقق ما تريد فى حياتك العاطفية وفى علاقتك مع شريك حياتك.>يجب أن تحافظ على صحتك النفسية مثلما تحافظ على صحتك الجسمانية، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، عبر للآخرين عما يسبب لك الإزعاج وشاركهم ما يدور فى ذهنك.>تمر بفترة اختبار هامة فى حياتك، ولكن يجب أن تتعامل معها بتفاؤل وثق فى إمكاناتك الذاتية، ولا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.