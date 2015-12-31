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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>التواصل مع الآخرين فى العمل سيكون قويا جدًا اليوم وستجد أن أى شىء تقوله ينتشر بسرعة بين زملائك كما النار فى الهشيم، وهو شىء له وجهان سلبى وإيجابى، فعلى سبيل المثال احرص على ألا تقول أى شىء لا تريد أن يصل إلى رئيسك فى العمل.

على الصعيد العاطفى:


>تعارض القمر مع نبتون قد يجعلك تعانى بعض الصعوبة فى فصل مشاعرك الرومانسية الحقيقية والأوهام من اللاوعى. رؤاك الإبداعية فى الحب قد تكون قوية جدًا، وقد تلهمك بمعلومات مهمة عما يدور فى قلبك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>إذا كنت ترغب فى الاسترخاء يجب أن تبتعد عن التوتر والضغط والمشاعر السلبية التى قد تؤثر على حالتك النفسية، جرب أن تحصل على تدليك للجسم لتتخلص من التوتر وتشعر بالهدوء. أنت بحاجة لبذل مجهود اليوم لتخليص جسمك وعقلك من الإجهاد وستجد نفسك تستمتع بشعور رائع من الصفاء فى نهاية اليوم.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>كن على استعداد للتغيير فهو قادم قريبًا وستنتهى أيامك الروتينية والمملة قريبًا، إذا كان الملل بلغ بك أقصى حدوده حاول أن تعيد النظر فى محتوى يومك الذى على وشك التغيير وحاول أن تستمتع به قدر الإمكان كى لا تشعر أنه فاتك شيئًا عندما تنتهى هذه الأيام.

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مصر 365

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