برج الجدى حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:

>دائما تحاول إخفاء المشاكل بدل من مواجهتها، ما يجعلها تكبر وتكون أكبر فى المستقبل، لا تترد فى مواجهة المشاكل وتحمل العواقب مهما تكن فهذا أفضل بكثير، لا تتوقع أن تصفو الحياة بشكل مستقر فدائما هناك عقبات. على الصعيد العاطفى:

>أصبحت قادرا على فهم الحبيب حاول الاستفادة مما توصلت له بأنك تضع حلول مسبقة للمشاكل لتكون الحياة صافية وهادئة. على الصعيد الصحى:

>تتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة قد تصاب بفيروس البرد حاول أن تسال الأصدقاء عن خبراتهم فى هذا المجال حتى لا يستغرق معك وقت طويل ويكون الشفاء سريعا.

> توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>أنت إنسان مسالم بطبعك ترى الحياة بعيون هادئة ما يجعلك محط انتقاد من العائلة والأصدقاء حاول أن تخرج من شرنقة ذاتك وترى الدنيا كيف تسير حتى لا تقع فى المزيد من المشاكل بلا داعٍ.

شبكةعيونالإخبارية

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