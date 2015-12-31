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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:


>قد تصاب بالإحباط اليوم من قبل الآخرين الذين لا يعرفون تفاصيل عملك ولا يعرفون ما ينبغى القيام به بصورة دقيقة كما تفعل أنت. حاول أن تتعامل مع هؤلاء الناس بالتفاهم والهدوء بدلاً من أن تتعالى عليهم لأن التعالى لن يحقق أى نتيجة. حاول أن تقاوم رغبتك فى تولى كل الأمور بنفسك واترك فرصة للآخرين للتعلم.

على الصعيد العاطفى:


>قد يخيب أملك اليوم خاصة إذا لم تنجح فى الوفاء بأحد الوعود المهمة لحبيبتك، ولكن لحسن الحظ حدسك يعمل بشكل جيد الآن بسبب انتقال القمر إلى برجك، فحاول أن تستغل ذلك لتحسن من أوضاعك العاطفية ولا تفوت فرصة لتجعل من تحبه سعيدًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>أنت حاليًا فى صحة جيدة نسبيًا ويمكن أن يسبب نظام اللياقة البدنية الذى تتبعه حاليًا المزيد من الفوائد الصحية لك، حاول أن تحافظ على تناول وجبات خفيفة صحية وتتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية، وتذكر أن الرياضة تجعلك تشعر بالنشاط والحيوية وهو يوم للاستمتاع بصحة جيدة على أكمل وجه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>هذا هو يوم كامل من عدم اليقين والشكوك ولكن الأمر لن يكون سيئًا فى المطلق فيمكن أن تستغل معه إبداعك وتحاول أن ترى الأشياء من حولك بطريقة إيجابية.

الغموض المتزايد يرفع فضولك خاصة حول الخيارات الاجتماعية الجديدة فتتبع فضولك وحاول أن تستكشف أشياء جديدة وانتشر.

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مصر 365

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