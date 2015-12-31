برج الثور حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:



>

>أنت اليوم ملهم لمن حولك، وتستطيع أن تشجع زملائك على العمل وتقدم لهم النصائح المشجعة، فإذا كان زملاؤك متوترين أو يشعرون بالضيق خذهم جانباً وقدم لهم النصيحة وكن متفائلاً لتقوى ثقتك بنفسك وتقوى ثقة الآخرين بك.>سوف تقضى وقتاً ممتعاً مع شريك حياتك، سواء بالخروج سوياً فى مغامرة أو رحلة خلوية، يجب أن تركز على ما هو أهم بالنسبة لك فى المرحلة الحالية، وهو عائلتك وشريك حياتك، ولا تجعل كل تركيزك على العمل.>حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجو البارد وإهمالك لنفسك، لذا يجب أن تعتنى بصحتك الجسدية والنفسية هذه الأيام وتبتعد عن كل ما يسبب لك مشاكل صحية.>تعيش فى الوقت الحالى فى حالة عالية من اللياقة البدنية والإمكانات الذهنية، لذا قم باستغلال طاقتك هذه الأيام وتقوم بعمل المشاريع التى تأخرت فى تنفيذها خلال الفترة السابقة.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });