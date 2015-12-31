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برج الثور حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016
 

 

على الصعيد المهنى:


>أنت اليوم ملهم لمن حولك، وتستطيع أن تشجع زملائك على العمل وتقدم لهم النصائح المشجعة، فإذا كان زملاؤك متوترين أو يشعرون بالضيق خذهم جانباً وقدم لهم النصيحة وكن متفائلاً لتقوى ثقتك بنفسك وتقوى ثقة الآخرين بك.
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برج الثور على الصعيد العاطفي:


>سوف تقضى وقتاً ممتعاً مع شريك حياتك، سواء بالخروج سوياً فى مغامرة أو رحلة خلوية، يجب أن تركز على ما هو أهم بالنسبة لك فى المرحلة الحالية، وهو عائلتك وشريك حياتك، ولا تجعل كل تركيزك على العمل.
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برج الثور على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجو البارد وإهمالك لنفسك، لذا يجب أن تعتنى بصحتك الجسدية والنفسية هذه الأيام وتبتعد عن كل ما يسبب لك مشاكل صحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تعيش فى الوقت الحالى فى حالة عالية من اللياقة البدنية والإمكانات الذهنية، لذا قم باستغلال طاقتك هذه الأيام وتقوم بعمل المشاريع التى تأخرت فى تنفيذها خلال الفترة السابقة.

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