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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

لبرج السرطان:
>على الصعيد المهني:


>حاول أن تبتعد عن الاستفزازات على قدر الإمكان حتى لا تقع فى الفخ الذى ينصبه لك زملاء العمل، للإيقاع بينك وبين رئيسك المباشر.

على الصعيد العاطفي:


>حاول أن تكون أكثر هدوءًا فهذا اليوم ستحاط بك المشاكل وستواجه بعض الأزمات على المستوى العاطفى، لكنها ستكون مجرد أزمات عابرة لا تقف عندها وحاول أن تتخطى الأمور.
>


>على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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