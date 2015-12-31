برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>حاول أن تبتعد عن الاستفزازات على قدر الإمكان حتى لا تقع فى الفخ الذى ينصبه لك زملاء العمل، للإيقاع بينك وبين رئيسك المباشر.>حاول أن تكون أكثر هدوءًا فهذا اليوم ستحاط بك المشاكل وستواجه بعض الأزمات على المستوى العاطفى، لكنها ستكون مجرد أزمات عابرة لا تقف عندها وحاول أن تتخطى الأمور.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.