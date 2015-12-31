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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:


>يتعامل معك زملاء العمل بود واحترام، كما أن العمل ضمن فريق أو العمل الجماعى يعلى مستويات أدائك المهنى، وقد ترغب فى إنجاز مشروعات أكثر كمجموعة بدلاً من العمل بها بمفردك، وهو ما يساعد على تحفيزك من كل الاتجاهات.

على الصعيد العاطفى:


>تمر بيوم رائع على المستوى العاطفى، فعلاقتك بشريك حياتك رائعة وجيدة هذه الأيام، لأنك تهتم بمشاعره ولا تتأثر بأى تفاهات، كما أنك تبنى بذورًا من الثقة بينك وبينه، وكل ما تحتاجه هو رحلة تقومان بها سويًا لتغيير الأجواء الكئيبة التى تعيشون بها هذه الأيام.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تهتم بصحتك للحفاظ عليها، فالوقاية خير من العلاج، ويجب أن تتغلب على الضغط النفسى الذى تمر به هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>اليوم من أفضل أيامك على كل المستويات، سواء الصحى أو العاطفى أو المهنى، حيث تتفق أهدافك مع أهداف المحيطين بك، ويجب أن تغتنم فرصة كونك مليئًا بالنشاط والحيوية وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل.

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مصر 365

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