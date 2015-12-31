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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهني:


>لا تحاول أن تكون غامضا فى الحياة العملية حتى لا يبتعد عنك اصدقائك كن شخص أكثر مصارحة مع الآخرين حتى تكسبهم فى صفك.

على الصعيد العاطفي:


>هناك بعض المشاكل بينك وبين الحبيب ومن الواضح أن الأمور وصلت إلى نقطة النهاية، حاول أن تستفيد من الأخطاء السابقة حتى لا تتكرر فى المستقبل فهذا أفضل لحياتك العاطفية الجديدة.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية فى استقرار فأنت تحاول دائما الاستثمار فى الجانب الصحيح حيث تتوقع لك الأبراج أن الفترة القادمة ستكون الأفضل على الإطلاق لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>ستكون بداية السنة الجديدة سعيدة وتحمل كثير من الأخبار السارة لحياتك، أنت أنسان مثابر وتحملت كثير من العقبات التى أثرت على نفسيتك بالسلب ستكون الفترات القادمة أفضل مما سبقت بكثير، لا تتعجل الأمور فلكل وقت أذان.

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مصر 365

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