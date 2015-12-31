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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:


>يوم جيد جدًا على مستوى العمل، حاول أن تكون متفائلاً قدر الإمكان وتستعد لما هو قادم، فمن الأفضل أن تحرص على العمل وسط مجموعة أفضل بكثير من عملك منفردًا.

على الصعيد العاطفي:


>علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم به قدر الإمكان وتعطيه جزء من وقتك وتهتم به أكثر من ذلك حتى لا تفقد ثقته فيك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>صحتك جيدة، ولكن من الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك، ولا تدع العمل يضغط على أعصابك أكثر من ذلك، ومن الـأفضل أن تهتم به كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر براحة تامة فى الأمور التى تقوم بها، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة للتواصل مع أصدقاء جدد وفتح مجالات جديدة للتواصل.

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مصر 365

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