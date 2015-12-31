برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يوم جيد جدًا على مستوى العمل، حاول أن تكون متفائلاً قدر الإمكان وتستعد لما هو قادم، فمن الأفضل أن تحرص على العمل وسط مجموعة أفضل بكثير من عملك منفردًا.>علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم به قدر الإمكان وتعطيه جزء من وقتك وتهتم به أكثر من ذلك حتى لا تفقد ثقته فيك.>صحتك جيدة، ولكن من الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك، ولا تدع العمل يضغط على أعصابك أكثر من ذلك، ومن الـأفضل أن تهتم به كثيراً.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر براحة تامة فى الأمور التى تقوم بها، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة للتواصل مع أصدقاء جدد وفتح مجالات جديدة للتواصل.