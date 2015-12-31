برج القوس حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهني:

>لا تنظر إلى العقبات المهنية التى مرت بك فى العمل السابق، أنت الآن على أبواب وظيفة جديدة كن متحمس لترتقى إلى أعلى المناصب فيها. على الصعيد العاطفى:

>الانفصال ليس نهاية الحياة فأنت قادر على تخطى الصعاب والمشاكل، اجعل هناك هدنة عاطفية قبل الدخول أى علاقة جديدة فهذا أفضل من التسرع، ابتعد عن كل المؤثرات التى قد تغير قرارك. على الصعيد الصحى:

>لديك وسواس قهرى لا تستلم له فأنت بصحة جيدة والحمد لله فقط عليك أن تتبع برنامج حمية خفيف وتتخلص من بعض الوزن الزائد الذى طرأ عليك لتكون صحتك فى المستقل جيدة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>لديك كثير من الخطط حاول أن تنجزها حتى ترى نتائجها المثمرة فى الفترة المقبلة، أنت صبور بطبعك وسوف يكافئك الله على ذلك ويرفع عنك بعض الظلم الذى لحق بك فى الأيام الأخيرة

شبكةعيونالإخبارية

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