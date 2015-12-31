حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الثور حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

>على الصعيد المهنى:>أنت اليوم ملهم لمن حولك، وتستطيع أن تشجع زملائك على العمل وتقدم لهم النصائح المشجعة، فإذا كان زملاؤك متوترين أو يشعرون بالضيق خذهم جانباً وقدم لهم النصيحة وكن متفائلاً لتقوى ثقتك بنفسك وتقوى ثقة الآخرين بك.>برج الثور على الصعيد العاطفي:>سوف تقضى وقتاً ممتعاً مع شريك حياتك، سواء بالخروج سوياً فى مغامرة أو رحلة خلوية، يجب أن تركز على ما هو أهم بالنسبة لك فى المرحلة الحالية، وهو عائلتك وشريك حياتك، ولا تجعل كل تركيزك على العمل.>برج الثور على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجو البارد وإهمالك لنفسك، لذا يجب أن تعتنى بصحتك الجسدية والنفسية هذه الأيام وتبتعد عن كل ما يسبب لك مشاكل صحية.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:>تعيش فى الوقت الحالى فى حالة عالية من اللياقة البدنية والإمكانات الذهنية، لذا قم باستغلال طاقتك هذه الأيام وتقوم بعمل المشاريع التى تأخرت فى تنفيذها خلال الفترة السابقة.>على الصعيد المهنى:>دائما تحاول إخفاء المشاكل بدل من مواجهتها، ما يجعلها تكبر وتكون أكبر فى المستقبل، لا تترد فى مواجهة المشاكل وتحمل العواقب مهما تكن فهذا أفضل بكثير، لا تتوقع أن تصفو الحياة بشكل مستقر فدائما هناك عقبات.>على الصعيد العاطفى:>أصبحت قادرا على فهم الحبيب حاول الاستفادة مما توصلت له بأنك تضع حلول مسبقة للمشاكل لتكون الحياة صافية وهادئة.>على الصعيد الصحى:>تتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة قد تصاب بفيروس البرد حاول أن تسال الأصدقاء عن خبراتهم فى هذا المجال حتى لا يستغرق معك وقت طويل ويكون الشفاء سريعا.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :>أنت إنسان مسالم بطبعك ترى الحياة بعيون هادئة ما يجعلك محط انتقاد من العائلة والأصدقاء حاول أن تخرج من شرنقة ذاتك وترى الدنيا كيف تسير حتى لا تقع فى المزيد من المشاكل بلا داعٍ.>على الصعيد المهني:>كن واثقاً فى نفسك وقدراتك، حتى وإن لم تجد الإجابة الصحيحة على كل ما يدور فى ذهنك، من المفيد التغاضى عن بعض المبادئ التى تسبب لك مشاكل مع الناس، لذا كن مجاملاً بعض الشىء ولطيفًا مع الآخرين.>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:>تواجه مشكلات بسيطة مع شريك حياتك، بسبب إنه يقول أشياء تجرحك أو يطلب طلبات مبالغ فيها، ولكن يجب أن تتغاضى عن مثل هذه الأمور لتحقق ما تريد فى حياتك العاطفية وفى علاقتك مع شريك حياتك.>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:>يجب أن تحافظ على صحتك النفسية مثلما تحافظ على صحتك الجسمانية، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، عبر للآخرين عما يسبب لك الإزعاج وشاركهم ما يدور فى ذهنك.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>تمر بفترة اختبار هامة فى حياتك، ولكن يجب أن تتعامل معها بتفاؤل وثق فى إمكاناتك الذاتية، ولا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.>برج الحمل على الصعيد المهني:>انتظر أنباء سعيدة عن ترقية ستأتى لك فى الطريق، ومكاسب مادية أو زيادة فى المرتب تنتظرك فى خلال الأيام الآتية لذلك كون أكثر تفاؤلا فهذه الأيام هى أيام حظك.

على الصعيد العاطفي:

>ستمر بمنعطف فى حياتك العاطفية قد يطيح باستقرارك مع الطرف الآخر، لذلك لا تيأس ربما يكون الخير فى علاقة جديدة وبداية أخرى مع طرف آخر يستحقك ويستحق أن يستكمل حياته معك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>بالنسبة لأطفال هذا البرج يجب الاعتناء بهم جيدًا الفترة المقبلة والابتعاد عن طرق اللعب الخشنة حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية أو جروح بالغة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

>على الصعيد المهني:>لا تحاول أن تكون غامضا فى الحياة العملية حتى لا يبتعد عنك اصدقائك كن شخص أكثر مصارحة مع الآخرين حتى تكسبهم فى صفك.>على الصعيد العاطفي:>هناك بعض المشاكل بينك وبين الحبيب ومن الواضح أن الأمور وصلت إلى نقطة النهاية، حاول أن تستفيد من الأخطاء السابقة حتى لا تتكرر فى المستقبل فهذا أفضل لحياتك العاطفية الجديدة>على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية فى استقرار فأنت تحاول دائما الاستثمار فى الجانب الصحيح حيث تتوقع لك الأبراج أن الفترة القادمة ستكون الأفضل على الإطلاق لحالتك الصحية.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:>ستكون بداية السنة الجديدة سعيدة وتحمل كثير من الأخبار السارة لحياتك، أنت أنسان مثابر وتحملت كثير من العقبات التى أثرت على نفسيتك بالسلب ستكون الفترات القادمة أفضل مما سبقت بكثير، لا تتعجل الأمور فلكل وقت أذان>على الصعيد المهنى:>يتعامل معك زملاء العمل بود واحترام، كما أن العمل ضمن فريق أو العمل الجماعى يعلى مستويات أدائك المهنى، وقد ترغب فى إنجاز مشروعات أكثر كمجموعة بدلاً من العمل بها بمفردك، وهو ما يساعد على تحفيزك من كل الاتجاهات.>برج الدلو على الصعيد العاطفى:>تمر بيوم رائع على المستوى العاطفى، فعلاقتك بشريك حياتك رائعة وجيدة هذه الأيام، لأنك تهتم بمشاعره ولا تتأثر بأى تفاهات، كما أنك تبنى بذورًا من الثقة بينك وبينه، وكل ما تحتاجه هو رحلة تقومان بها سويًا لتغيير الأجواء الكئيبة التى تعيشون بها هذه الأيام.>برج الدلو على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تهتم بصحتك للحفاظ عليها، فالوقاية خير من العلاج، ويجب أن تتغلب على الضغط النفسى الذى تمر به هذه الأيام.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>اليوم من أفضل أيامك على كل المستويات، سواء الصحى أو العاطفى أو المهنى، حيث تتفق أهدافك مع أهداف المحيطين بك، ويجب أن تغتنم فرصة كونك مليئًا بالنشاط والحيوية وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل.

على الصعيد المهنى:

>يوم جيد جدًا على مستوى العمل، حاول أن تكون متفائلاً قدر الإمكان وتستعد لما هو قادم، فمن الأفضل أن تحرص على العمل وسط مجموعة أفضل بكثير من عملك منفردًا.

>برج العقرب على الصعيد العاطفي:

>علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم به قدر الإمكان وتعطيه جزء من وقتك وتهتم به أكثر من ذلك حتى لا تفقد ثقته فيك.

>برج العقرب على الصعيد الصحى:

>صحتك جيدة، ولكن من الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك، ولا تدع العمل يضغط على أعصابك أكثر من ذلك، ومن الـأفضل أن تهتم به كثيراً.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر براحة تامة فى الأمور التى تقوم بها، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة للتواصل مع أصدقاء جدد وفتح مجالات جديدة للتواصل.

برج القوس حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

على الصعيد المهني:

>لا تنظر إلى العقبات المهنية التى مرت بك فى العمل السابق، أنت الآن على أبواب وظيفة جديدة كن متحمس لترتقى إلى أعلى المناصب فيها.

>على الصعيد العاطفى:

>الانفصال ليس نهاية الحياة فأنت قادر على تخطى الصعاب والمشاكل، اجعل هناك هدنة عاطفية قبل الدخول أى علاقة جديدة فهذا أفضل من التسرع، ابتعد عن كل المؤثرات التى قد تغير قرارك

>على الصعيد الصحى:

>لديك وسواس قهرى لا تستلم له فأنت بصحة جيدة والحمد لله فقط عليك أن تتبع برنامج حمية خفيف وتتخلص من بعض الوزن الزائد الذى طرأ عليك لتكون صحتك فى المستقل جيدة.

>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>لديك كثير من الخطط حاول أن تنجزها حتى ترى نتائجها المثمرة فى الفترة المقبلة، أنت صبور بطبعك وسوف يكافئك الله على ذلك ويرفع عنك بعض الظلم الذى لحق بك فى الأيام الأخيرة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1 يناير 2016

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج الميزان :>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:>لديه عزيمة وصبر على تحمل الأزمات والتعامل معها بقدر كافِ من الذكاء، وهو ما سيؤهلك للوصول وتحقيق ما تحلم به، وعلى الرغم من كل الصعاب التى تواجهك إلا أنك لديك العزيمة.>حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:>تحتاج إلى ارتباط عاطفى فى هذه الفترة، وهو ما يجعلك تلجأ إلى إقامة علاقة مع شخص غير مناسب لذا يجب أن تكون حذرًا حتى لا تتعرض إلى صدمة عاطفية فى المستقبل.>حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:>على الصعيد الصحى فأنت تنعم بصحة جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك ألا تهمل هذا الأمر، وتتجاهل ما تشعر به من أزمات جانبية، فاحرص على الاهتمام بنفسك وحاول أن تلجأ إلى الطعام الصحى قدر الإمكان.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>يتوقع لك خبراء الأبراج حظ سعيد فى الأيام القليلة المُقبلة، فلا تضيع أى فرصة هباء، واحرص على أن تكون على قدر المسئولية والأمانة فى العمل حتى تحقق أحلامك.>برج الأسد على الصعيد المهنى:>التواصل مع الآخرين فى العمل سيكون قويا جدًا اليوم وستجد أن أى شىء تقوله ينتشر بسرعة بين زملائك كما النار فى الهشيم، وهو شىء له وجهان سلبى وإيجابى، فعلى سبيل المثال احرص على ألا تقول أى شىء لا تريد أن يصل إلى رئيسك فى العمل.

على الصعيد العاطفى:

>تعارض القمر مع نبتون قد يجعلك تعانى بعض الصعوبة فى فصل مشاعرك الرومانسية الحقيقية والأوهام من اللاوعى. رؤاك الإبداعية فى الحب قد تكون قوية جدًا، وقد تلهمك بمعلومات مهمة عما يدور فى قلبك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>إذا كنت ترغب فى الاسترخاء يجب أن تبتعد عن التوتر والضغط والمشاعر السلبية التى قد تؤثر على حالتك النفسية، جرب أن تحصل على تدليك للجسم لتتخلص من التوتر وتشعر بالهدوء. أنت بحاجة لبذل مجهود اليوم لتخليص جسمك وعقلك من الإجهاد وستجد نفسك تستمتع بشعور رائع من الصفاء فى نهاية اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>كن على استعداد للتغيير فهو قادم قريبًا وستنتهى أيامك الروتينية والمملة قريبًا، إذا كان الملل بلغ بك أقصى حدوده حاول أن تعيد النظر فى محتوى يومك الذى على وشك التغيير وحاول أن تستمتع به قدر الإمكان كى لا تشعر أنه فاتك شيئًا عندما تنتهى هذه الأيام.

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>قد تصاب بالإحباط اليوم من قبل الآخرين الذين لا يعرفون تفاصيل عملك ولا يعرفون ما ينبغى القيام به بصورة دقيقة كما تفعل أنت. حاول أن تتعامل مع هؤلاء الناس بالتفاهم والهدوء بدلاً من أن تتعالى عليهم لأن التعالى لن يحقق أى نتيجة. حاول أن تقاوم رغبتك فى تولى كل الأمور بنفسك واترك فرصة للآخرين للتعلم.

على الصعيد العاطفى:

>قد يخيب أملك اليوم خاصة إذا لم تنجح فى الوفاء بأحد الوعود المهمة لحبيبتك، ولكن لحسن الحظ حدسك يعمل بشكل جيد الآن بسبب انتقال القمر إلى برجك، فحاول أن تستغل ذلك لتحسن من أوضاعك العاطفية ولا تفوت فرصة لتجعل من تحبه سعيدًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>أنت حاليًا فى صحة جيدة نسبيًا ويمكن أن يسبب نظام اللياقة البدنية الذى تتبعه حاليًا المزيد من الفوائد الصحية لك، حاول أن تحافظ على تناول وجبات خفيفة صحية وتتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية، وتذكر أن الرياضة تجعلك تشعر بالنشاط والحيوية وهو يوم للاستمتاع بصحة جيدة على أكمل وجه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>هذا هو يوم كامل من عدم اليقين والشكوك ولكن الأمر لن يكون سيئًا فى المطلق فيمكن أن تستغل معه إبداعك وتحاول أن ترى الأشياء من حولك بطريقة إيجابية.

الغموض المتزايد يرفع فضولك خاصة حول الخيارات الاجتماعية الجديدة فتتبع فضولك وحاول أن تستكشف أشياء جديدة وانتشر.

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج السرطان:>على الصعيد المهني:>حاول أن تبتعد عن الاستفزازات على قدر الإمكان حتى لا تقع فى الفخ الذى ينصبه لك زملاء العمل، للإيقاع بينك وبين رئيسك المباشر.>على الصعيد العاطفي:>حاول أن تكون أكثر هدوءًا فهذا اليوم ستحاط بك المشاكل وستواجه بعض الأزمات على المستوى العاطفى، لكنها ستكون مجرد أزمات عابرة لا تقف عندها وحاول أن تتخطى الأمور.>على الصعيد الصحي:>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.