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صابر الرباعي .. سفيرا

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الأربعاء 30-12-2015 18:13

نشر الفنان صابر الرباعي، تغريدة عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، يشير فيها إلى أنه تم تعيينه "سفير الفنانين الشباب العرب للعام 2016".


كانت السيدة فيروز أول من حصل على هذا اللقب في عام 2012، وفي العام 2013 منح اللقب لفنان العرب محمد عبده، وفي العام 2014 اختير القيصر كاظم الساهر سفيرا للفنانين الشباب العرب، كما حصلت احلام على اللقب نفسه في العام 2015.
وجاء اختيار الفنان العربي التونسي صابر الرباعي لكونه مدرسة داعمة للعديد من الفنانين الشباب العرب، وصوت شرقي أحبه الكبار واعتبره جيل الشباب مدرسة فنية يقتدون بها.

 

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سيدتي

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