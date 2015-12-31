Jennifer Lopez تنشر صور رقصها مع الرقم واحد في حياتها

قضت المغنية Jennifer Lopez ليلة نوعية مع توأميها ليلة عيد الميلاد، إذ لبّت دعوة Kris Jenner السنوية لقضاء السهرة في منزلها، متخلّية عن الفن الذي تجيده من غناء وتمثيل ورقص، من أجل الفوز ببعض الوقت مع الرقم واحد في حياتها، وهما توأمها Emme و Max اللذان يبلغان من العمر 7 سنوات من زوجها السابق Mark Antony.

ونشرت Lopez صورتين لها على انستقرام، بدت فيهما وهي تراقص ابنيها التوأمين بكلّ حنان، إذ أعطتهما اهتمامها الكامل على حلبة الرقص طوال الوقت. وعلّقت Jennifer على صورتها، وهي ترقص مع ابنها: "مع رجلي الصغير"، وعلى صورتها، وهي تراقص ابنتها: "مع نفسي.. الصغيرة".

Jennifer رفعت شعرها على شكل ذيل حصان، وارتدت بنطالاً ضيّقاً عالي الخصر باللون البرتقالي، ونسّقته مع بلوزة من الدانتيل باللون نفسه، و بدا جلياً مدى حب المطربة لتوأمها؛ هذا الحب الذي تترجمه حتى في أوقات عملها، حين تحرص على اصطحاب كلّ من Emme وMax إلى معظم حفلاتها، وآخرها في مارس/ آذار الماضي حين اصطحبتهما إلى العرض الأول لفيلم الرسوم المتحرّكة HOME، الذي شاركت فيه بصوتها، ثم سارا معها على السجادة الحمراء.

ولم تكتف JLO بصور ابنيها، بل نشرت بعض الصور من السهرة مع Kim Kardashian وزوجها Kanye West وحبيبها Casper Smart.

جينيفر لوبيز قلقة بعد تلقيها تهديدات من زوجها السابق