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هذا هو موعد عرض مسلسل "سمرا" لـ نادين نسيب نجيم

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هذا هو موعد عرض مسلسل "سمرا" لـ نادين نسيب نجيم هذا هو موعد عرض مسلسل "سمرا" لـ نادين نسيب نجيم

الأربعاء 30-12-2015 16:15

سيكون المشاهد العربي مطلع السنة الجديدة على موعد مع اهم الانتاجات الدرامية العربية. اذ سيبدأ عرض مسلسل "سمرا" على شاشتي المستقبل الارضية و osn يا هلا.
ومواعيد العرض ستكون على osn في 2 يناير- كانون الثاني-الساعة السابعة مساء بتوقيت من السبت حتى الاربعاء.
أما على شاشة المستقبل فموعد المشاهدين اللبنانيين مع "سمرا" في 4 كانون الثاني 2016 من الاثنين حتى الخميس الساعة الثامنة والنصف مساء.
هذا العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته نادين نسيب نجيم وأحمد فهمي وطوني عيسى ومنى واصف وسمر سامي وخالد السيد ووسام حنا وباميلا الكيك واليكو داوود ونهلا داوود ومجموعة من النجوم الاخرين.
يتناول قصة امراة غجرية تعيش في مجتمعها الذي يعاني من فقدانه حقوق انسانية عديدة، فضلاً عن قصة حب مشوقة سيتابعها الناس على مدار 60 حلقة.
"سمرا" من تأليف كلوديا مرشليان اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة صبًاح للاعلام.

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سيدتي

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