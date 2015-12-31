أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا ارتدت ديما قندلفت الحجاب؟

Google+ Print

الأربعاء 30-12-2015 16:29

دمشق_ سيدتي نت

نشرت النجمة السورية ديما قندلفت صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وهي ترتدي الحجاب مما أثار الكثير من التعليقات من معجبيها واختلاف بالآراء حيث اعتقد البعض أنها ارتدت الحجاب حقيقية لكن ليتبين انه ارتدته ضمن تصوير مسلسل " بلا غمد " للمخرج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وهو من تأليف بشار بشير وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي .
وكانت " سيدتي نت " قد انفردت بنشر تفاصيل شخصية " ديما" في المسلسل حيث تؤدي دور " خولة " وهي زوجة زعيم أحد المسلحين الشيخ " سعيد " الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان وهي الوحيدة القادرة على الوقوف بوجهه كونه يحبها بشدة، كما أنها تتعرض لنكبة كبيرة بعد وفاة ابنتها وتحمل زوجها المسؤولية لقاء ما حصل من دمار وخراب في حارتهم حيث أنها امرأة متمردة ومثقفة وترفض التحول العنفي وغسيل الدماغ .
وكانت ديما قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل " خاتون " بعد نشر خبر مشاركتها في المسلسل الشامي وحلت محلها النجمة سلافة معمار وأرجعت ديمة سبب اعتذارها إلى تباين وجهات النظر مع الشركة المنتجة حول الشروط الفنية للشخصية دون وجود خلاف مع شركة " غولدن لاين " المنتجة للعمل .
هذا وتستعد ديما أيضاً للمشاركة ببطولة مسلسل " أحمر " للكاتبين عي وجيه ويامن الحجلي والمخرج جود سعيد في أول تجاربه الدرامية بعد نجاحه سينمائياً وحصوله على العديد من الجوائز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي