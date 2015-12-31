لماذا ارتدت ديما قندلفت الحجاب؟

دمشق_ سيدتي نت

نشرت النجمة السورية ديما قندلفت صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وهي ترتدي الحجاب مما أثار الكثير من التعليقات من معجبيها واختلاف بالآراء حيث اعتقد البعض أنها ارتدت الحجاب حقيقية لكن ليتبين انه ارتدته ضمن تصوير مسلسل " بلا غمد " للمخرج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وهو من تأليف بشار بشير وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي .

وكانت " سيدتي نت " قد انفردت بنشر تفاصيل شخصية " ديما" في المسلسل حيث تؤدي دور " خولة " وهي زوجة زعيم أحد المسلحين الشيخ " سعيد " الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان وهي الوحيدة القادرة على الوقوف بوجهه كونه يحبها بشدة، كما أنها تتعرض لنكبة كبيرة بعد وفاة ابنتها وتحمل زوجها المسؤولية لقاء ما حصل من دمار وخراب في حارتهم حيث أنها امرأة متمردة ومثقفة وترفض التحول العنفي وغسيل الدماغ .

وكانت ديما قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل " خاتون " بعد نشر خبر مشاركتها في المسلسل الشامي وحلت محلها النجمة سلافة معمار وأرجعت ديمة سبب اعتذارها إلى تباين وجهات النظر مع الشركة المنتجة حول الشروط الفنية للشخصية دون وجود خلاف مع شركة " غولدن لاين " المنتجة للعمل .

هذا وتستعد ديما أيضاً للمشاركة ببطولة مسلسل " أحمر " للكاتبين عي وجيه ويامن الحجلي والمخرج جود سعيد في أول تجاربه الدرامية بعد نجاحه سينمائياً وحصوله على العديد من الجوائز .