الصورة تساوي ألف كلمة.. أهم لحظات المشاهير لعام 2015

صادفنا طوال عام 2015، عبر المواقع الفنية، لقطات تعود لمشاهير هوليوود، قد تكون تاريخية بالمعنى الإيجابي، وربما تاريخية بالمعنى السلبي، بما أن الأخيرة التقطت في الوقت الخطأ، إذ لا شيء يخفى على عدسة الكاميرا التي تسجّل وتلتقط أهمّ اللحظات، إلا أنه بالتأكيد لا ولن يستطع أحد منا القيام بمسحها.

فلقد ملأ هذا العام الكثير من لحظات لا تُنسى لأهمّ النجوم في أهمّ المناسبات الفنية والخاصة، بدءاً من ظهور Rihanna، على سبيل المثال، بالثوب الأصفر الغريب في حفل Met Gala، إلى وقوع Amy Schumer عند قدميّ Kanye west على السجادة الحمراء، مروراً بأهمّ لقطات السيلفي التي التقطها النجوم في المناسبات، ما يحفزنا على عدم إنكار ما قدّم لنا مشاهير هوليوود من لحظات قامت بالترفيه عنا في عام 2015.



كاميرات الصحافة التقطت كلّ هذه اللحظات؛ وكما نعلم، فالصورة تساوي ألف كلمة، لذا ننشر أفضل صور لأهمّ لحظات المشاهير لعام 2015، ولندع الصورة تتكلّم.

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