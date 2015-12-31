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ليلى علوي مرتاحة البال بعد الطلاق

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الأربعاء 30-12-2015 22:23

قالت الفنانة ليلى علوي إنها أصبحت الآن مرتاحة البال، وإنّ هذا الأمر ينعكس إيجاباً على جمال بشرتها وحالتها العامة، خاصة وانها ظهرت الفترة الأخيرة بشكل متألق فبدت رشيقة وأنيقة.

جاء هذا التصريح خلال لقاء تلفزيوني قصير أجرته الفنانة المصرية، رداً إشراقها في الفترة الأخيرة، وجاء ردها بمثابة إشارة إلى إنها أصبحت أكثر راحة بعد الطلاق، خاصة وأن إنفصالها عن زوجها منصور الجمال لم يمر عليه فترة كبيرة.

 

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