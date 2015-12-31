مطار الأقصر يستقبل رحلة طيران من مطار "جاتويك" بلندن تحمل 175 سائحاً

وصل إلى مطار الأقصر الدولى مساء أمس الأربعاء، رحلة طيران شارتر مباشر من مطار "جاتويك" بلندن وعلى متنها 175 سائحا انجليزيا، وذلك لحضور احتفالات رأس السنة الميلادية فى مصر

وقال هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى، بأن رحلة الطيران الشارتر المباشر، التى وصلت إلى الأقصر تابعة لشركة "طومسون" للطيران، مؤكداً أنه من المنتظر زيادة عدد الرحلات الشارتر المباشر من المدن الألمانية والإنجليزية.

كما شهد مطار الأقصر الدولى وصول رحلتين شارتر من مطار بيروت الدولى، وعلى متنهما 200 لبنانى لقضاء احتفالات رأس السنة بالأقصر.

وقال مدير العلاقات العامة والأعلام بمطار الأقصر الدولى بخيت خيرى حسن، أن الرحلتين وصلتا مباشرة من مطار بيروت مساء الأربعاء، مشيراً إلى أن السياح اللبنانيين سيقومون بزيارة المناطق السياحية والأثرية بالبرين الغربى والشرقى بالأقصر.